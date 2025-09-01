Літнє трансферне вікно у Франції закриється вже 1 вересня о 21:00 за київським часом.

Захисник та півзахисник збірної України, а також гравець лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко опинився на порозі переходу до французького "Марселя". Однак, як пише "Телеграф", цю новину неоднозначно сприйняли вболівальники клубу - частина фанатів організувала протест у соцмережах.

Як повідомляє lefigaro, "Марсель" дійсно проявляє зацікавленість до Зінченка. Водночас низка фанатів клубу запустила у соцмережі Х флешмоб із закликом зірвати можливий трансфер. Причиною стало те, що після трагічних подій 7 жовтня 2023 року - нападу терористів із сектору Гази на Ізраїль із захопленням заручників - українець опублікував сторіс, у якому публічно підтримав Ізраїль.

Оскільки в Марселі проживає значна кількість мусульман, частина місцевих уболівальників сприйняла це вкрай негативно. У соцмережах з’явилися пости з хештегом #ZinchenkoNotWelcome ("Зінченку тут не раді"), яким фанати супроводжують публікації.

Відео дня

Зазначається, що літнє трансферне вікно у Франції закриється вже 1 вересня о 21:00 за київським часом. До того ж у поточному сезоні Зінченко ще не провів жодного матчу на клубному рівні.

Інші новини футболу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лондонський клуб "Арсенал" розглядає можливість обміну українського захисника Олександра Зінченка на вінгера "Мілана" Рафаеля Леау. "Арсенал" зацікавлений у 26-річному португальці, й для обміну розглядаються одразу кілька гравців клубу, включно із Зінченком. Йшлося, що це може бути складний обмін для лондонського клубу - українця можуть не оцінити в 30 мільйонів фунтів стерлінгів, які "Арсенал" витратив на його трансфер із "Манчестер Сіті".

Також з’явилася новина про те, що у французькому "Парі Сен-Жермен" нібито потоваришували центральний захисник збірної України Ілля Забарний та воротар збірної РФ Матвій Сафонов. Зокрема, в Instagram фанатська сторінка клубу "ПСЖ" повідомила, що гравці стали друзями та летіли разом на матч за Суперкубок УЄФА проти "Тоттенгема".

За даними Paris No Limit, гравці вже "добрі друзі в паризькій роздягальні". Йдеться про те, що вони не грали за команду у тому матчі, але взяли участь у церемонії нагородження.

За даними ЗМІ, між ними стався курйозний момент: коли Забарний підняв Кубок для фото, Сафонов скривився - вираз обличчя росіянина потрапив на фото.

Вас також можуть зацікавити новини: