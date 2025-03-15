Олександр Зінченко може не затриматися в "Арсеналі" і вже влітку піти.

Лондонський футбольний клуб "Арсенал" уже зараз почав планувати сезон 2025-26. Зокрема, це стосується серйозних змін у складі команди. Саме тому перед українцем Олександром Зінченком можуть бути відкриті двері для відходу, пише El Gol.

Річ у тім, що, незважаючи на те, що команда під керівництвом Мікеля Артети продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів, в АПЛ вона відстає від "Ліверпуля" на 15 очок. З цієї причини спортивне керівництво клубу шукає підсилення на ключові позиції перед наступним сезоном.

Серед можливих "кандидатів на вихід" називають Зінченка, Жоржиньо, Томаса Парті та Кірана Тірні. Український захисник втратив місце в стартовому складі після появи Ріккардо Калафьорі та відновлення Юррієна Тімбера, якого Артета став частіше використовувати на лівому фланзі.

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У зимове трансферне вікно інтерес до Зінченка проявляли "Боруссія Дортмунд" і "Атлетіко Мадрид", але тоді гравець вважав за краще залишитися в Лондоні. Однак зараз його майбутнє в клубі під великим питанням, і "Арсенал" уже визначив ціну на його трансфер - 17 мільйонів фунтів.

"Атлетіко" уважно стежить за ситуацією, оскільки Дієго Сімеоне прагне посилити оборону перед новим сезоном. Можливий відхід Рейнільдо Мандави та невизначеність із майбутнім Маріо Ермосо змушують "матрацників" шукати надійного лівого захисника. Зінченко ідеально вписується в цей профіль, оскільки він має не тільки досвід гри на вищому рівні, а й універсальність - він може діяти як на фланзі оборони, так і в центрі поля.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Лунін може покинути "Реал" уже цього літа. За даними джерел, Лунін більше не хоче залишатися лише голкіпером ротації. Таким чином український спортсмен дав зрозуміти керівництву іспанської команди, що буде шукати новий клуб, якщо ситуація з його ігровим часом до кінця сезону залишатиметься незмінною.

Крім того, екс-голкіпер збірної України оголосив про завершення кар'єри, зазначивши, що кожен день без винятку віддавав усього себе на футбольному полі заради команди та результату, тому закінчує свою професійну кар'єру "з чистою совістю".

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