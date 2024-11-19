Захисник забив гол, після чого забрав з трибуни і показав футболку з числом "1000" .

Після забитого першого голу у ворота Албанії на вирішальному матчі "Ліги націй-2024/25" Олександр Зінченко нагадав про 1000-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Захисник забив гол, після чого забрав з трибуни і показав футболку з числом "1000". До нього приєднався Роман Яремчук, який пізніше також відзначився голом.

Наразі у матчі перерва і рахунок 0:2 на користь України.

Виступи України у Лізі Європи

Вирішальний матч України у сезоні Ліги націй Албанія - Україна визначить, чи вилетить команда у Дивізіон С, чи може претендувати на підвищення у Дивізіон А.

Матч Албанія - Україна відбудеться вдруге у розіграші Ліги націй. Саме такий матч відкривав програму виступів для "синьо-жовтих" у турнірі та закінчився поразкою нашої збірної з рахунком 1:2.

Ці команди зустрічаються між собою увосьме. Попередній матч Україна - Албанія став першим, в якому "синьо-жовті" зазнали поразок - ще в п'яти здобували перемоги й одного разу зіграли внічию.

Перед початком матчу стали відомі заявки команд. До списку "синьо-жовтих", зокрема, не потрапив форвард Владислав Ванат.

Футбольні клуби Європ категорично проти, щоб їхні українські гравці їхали на тренувальні збори в Україну. Через це національній команді доводиться організовувати підготовку до матчів за кордоном, розповів головний тренер збірної Сергій Ребров.

Він поділився, що насправді і тренерський штаб, і футболісти збірної чекають можливості не тільки тренуватися в Україні, а й зіграти перед глядачами вдома.

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