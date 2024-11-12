Ребров поділився, що насправді і тренерський штаб, і футболісти збірної чекають можливості зіграти перед глядачами вдома.

Європейські футбольні клуби категорично проти, щоб їхні українські гравці їхали на тренувальні збори в Україну.

Через це національній команді доводиться організовувати підготовку до офіційних матчів за кордоном, сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Пряма червона" головний тренер збірної Сергій Ребров. "Із задоволенням хотів би провести тренувальні збори в Україні, але європейські клуби не відпускають наших легіонерів сюди. Зараз це неможливо", - зазначив він.

Ребров поділився, що насправді і тренерський штаб, і футболісти збірної чекають можливості не тільки тренуватися в Україні, а й зіграти перед глядачами вдома.

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"Усі гравці хочуть грати в Україні для своїх уболівальників. Я не можу сказати, що, якщо ми граємо в Польщі чи Чехії, то там немає наших. Усі вболівальники - наші. Але коли ти граєш в Україні, це зовсім інша справа, зовсім інші емоції. Ми всі бажаємо і сподіваємося, що якомога швидше повернемося. Це буде не тільки чудово, а й важливо для наших людей", - сказав Ребров.

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