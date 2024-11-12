У топ-10 потрапив і український гравець.

Авторитетне інтернет-видання GiveMeSport оприлюднило рейтинг з 10 найгірших форвардів історії Англійської прем'єр-ліги (АПЛ).

Так, найгіршим нападником в історії АПЛ визнано вихованця школи "Арсенала" та гравця "Крістал Пелас" Яя Саного. Переважну більшість зі свого 21 матчу Яя провів у "Крістал Пелас" і у всіх цих іграх він не зумів відзначитися жодним результатом.

На другому місці Джозі Алтідор, якого спочатку за 9 млн фунтів стерлінгів купив "Сандерленд". Потім він пограв ще й за "Халл Сіті". Його статистика в Англії вражаюча: 2 голи та 8 асистів у 70 матчах чемпіонату.

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Першу трійку рейтингу закрив колишній гравець "Челсі", "Вігана" та "Блекберна" Франко Ді Санто. У 122 матчах ліги аргентинець, якого навіть порівнювали з Дієго Марадоною, відзначився лише 14 забитими м'ячами та 9 гольовими передачами.

В рейтингу знайшлося місце і для українського футболіста. На 6 стрічку аналітики видання поставили Андрія Вороніна, який у "Ліверпулі" відзначився 5 голами та 3 гольовими передачами у 27 матчах.

Загалом топ-10 найгірших нападників в історії АПЛ виглядає так:

1. Яя Саного ("Арсенал", "Крістал Пелас")

2. Джозі Алтідор ("Сандерленд", "Халл Сіті")

3. Франко Ді Санто ("Челсі", "Віган", "Блекберн")

4. Жо ("Ман Сіті", "Евертон")

5. Френсіс Джефферс ("Арсенал", "Евертон", "Чарльтон", "Блекберн")

6. Андрій Воронін ("Ліверпуль")

7. Мідо ("Тоттенгем", "Віган", "Вест Гем")

8. Роберто Сольдадо ("Тоттенгем")

9. Афонсо Алвеш ("Міддлсбро")

10. Радамель Фалькао ("Ман Юнайтед", "Челсі").

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