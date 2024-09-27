Українець забив за новий клуб три голи у трьох зіграних матчах.

Український футболіст Артем Довбик здатний стати одним із найвеличніших форвардів в історії "Роми". Про це йдеться у матеріалі La Gazzetta dello Sport.

Видання нагадує, що у четвер українець відзначився голом у ворота іспанського "Атлетіка" у матчі Ліги Європи, який став третім у трьох матчах у складі його нової команди, а минулого сезону забив 24 голи за Жирону в іспанській Ла Лізі:

"Рома може стати його трампліном до слави. У Довбика є все, щоб затьмарити Лукаку, який перейшов у "Наполі", і увійти до когорти великих центрфорвардів "Роми": від Пруццо до Феллера, від Бальбо до Дельвеккіо, від Батістути до Джеко останніх десятиліть"

Артем Довбик - останні новини

На початку вересня стало відомо, що українець Артем Довбик номінований на "Золотий м'яч". Він став першим за останні 18 років українців, який потрапив до списку претендентів на головну індивідуальну нагороду у світовому футболі.

27-річний нападник італійської "Роми" у сезоні 2023/24 захищав кольори іспанської "Жирони". За цей клуб Довбик забив 24 голи в 36 матчах і став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

Добвик є одним з 30 претендентів на "Золотий мʼяч". Церемонія вручення почесної нагороди відбудеться 28 жовтня в Парижі.

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