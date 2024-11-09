Воротар мадридського "Реала" натякнув, що в його дружини проблеми зі здоров'ям.

Вирішальні матчі збірної України в Лізі націй пропустить воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Лунін не братиме участі в листопадових матчах збірної України через сімейні обставини, поділилися в УАФ. Голкіпера замінить Дмитро Різник з донецького "Шахтаря".

Зазначимо, що сьогодні, 9 листопада, Лунін відіграв за "Реал" у чемпіонаті Іспанії та відзначився асистом. Після матчу він виклав пост на своїй сторінці в Instagram, де натякнув, що у його дружини проблеми зі здоров'ям.

Відео дня

"Дивно не бачити тебе на стадіоні, але здоров'я - це перше й найважливіше! Я з тобою", - написав голкіпер.

У листопаді збірна України проведе два виїзні матчі в групі В1 Ліги націй-2024/2025. 16 листопада в 5-му турі в Батумі на Adjara Bet Arena наша країна зійдеться з Грузією, а 19 листопада в 6-му турі в Тирані на стадіоні Air Albania зіграє проти Албанії.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля та Валерій Бондар ("Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко та Віталій Буяльський ("Динамо" Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів та Олександр Зубков ("Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк та Олександр Назаренко ("Полісся" Житомир), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Резервний список

Тарас Степаненко і Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк), Олександр Сваток ("Остін", США), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Владислав Кабаєв ("Динамо" Київ).

Інші новини футболу

Раніше УНІАН писав, що в Амстердамі після футбольного матчу Ліги Європи між місцевою командою "Аякс" та "Маккабі" розпочалися єврейські погроми. Поліція Нідерландів фіксувала масові напади на вболівальників з Ізраїлю.

Крім того, було оголошено ім'я володаря "Золотого м'яча-2024". Голкіпер Андрій Лунін ("Реал Мадрид") став третім найкращим воротарем року.

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