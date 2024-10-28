Андрій Лунін ("Реал Мадрид") став третім найкращим воротарем року.

У понеділок, 28 жовтня, в паризькому театрі "Шатле" відбулася 68-ма урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2024" - призу найкращому футболісту світу від журналу France Football.

Нагороду отримав Родріго Ернандес Касканте (Родрі), півзахисник "Манчестер Сіті". Нагороду йому вручив єдиний володар Золотого м'яча із Африки Джордж Веа.

Родрі обійшов свого найближчого суперника, якому пророкували перемогу - Вінісіуса Джуніора з "Реалу".

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Влітку цього року Родрі виграв чемпіонат Європи. Також він допоміг своєму клубу вчетверте поспіль виграти Англійську Прем'єр-лігу. У Лізі чемпіонів-2023/24 "Манчестер Сіті" фінішував на стадії чвертьфіналу. Нещодавно Родрі в матчі проти лондонського "Арсенала" отримав важку травму - розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна - та вибув до кінця сезону.

До списку претендентів на золотий м'яч також потрапив український нападник "Роми" Артем Довбик, він посів 29-те місце у списку. А Андрій Лунін ("Реал Мадрид") став третім найкращим воротарем року.

"Золотий м'яч-2023": топ-10 за підсумками голосування

10. Гаррі Кейн ("Баварія")

9. Тоні Кроос ("Реал" Мадрид)

8. Ламін Ямал ("Барселона")

7. Лаутаро Мартінес ("Інтер")

6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, "Реал" Мадрид)

5. Ерлінг Голланд ("Манчестер Сіті")

4. Даніель Карвахаль ("Реал" Мадрид)

3. Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид)

2. Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид)

1. Ліонель Мессі ("Інтер Маямі")

"Золотий м'яч-2023". Володарі всіх нагород:

"Золотий м'яч" (найкращий футболіст) - Родріго Ернандес Касканте (Родрі) - "Манчестер Сіті"

"Жіночий Золотий м'яч" (найкраща футболістка) - Айтана Бонматі (Іспанія, "Барселона")

"Яшин Трофі" (найкращий воротар) - Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла")

"Трофей Герда Мюллера" (найкращий форвард) - нагороду розділили між собою Гаррі Кейн ("Баварія", Німеччина) та Кілліан Мбаппе (Іспанія, "Реал Мадрид")

"Копа Трофі" (найкращий молодий гравець) - Ламін Ямал (Іспанія, "Барселона")

"Сократес Трофі" (мир і спорт) - Дженніфер Ермосо (жіноча збірна Іспанії)

Кращий тренер жіночих команд 2024 року - Емі Хейз (жіноча збірна США)

Кращий тренер чоловічих команд 2024 року - Карло Анчелотті ("Реал" Мадрид)

Найкращий жіночий клуб 2024 року - "Барселона" (Іспанія)

Найкращий чоловічий клуб 2024 року - "Реал Мадрид" (Іспанія)

Нагадаємо, торік нагороду отримав нападник збірної Аргентини та американського клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі, це був восьмий "Золотий м'яч" у його кар'єрі.

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