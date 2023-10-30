Ліонель Мессі увосьме в кар'єрі виграв "Золотий м'яч".

У понеділок, 30 жовтня, в паризькому театрі "Шатле" відбулася 67-а урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2023" - призу найкращому футболістові світу від журналу France Football.

Нагороду отримав нападник збірної Аргентини та американського клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі. У боротьбі за нагороду аргентинець випередив Ерлінга Холанда і Кіліана Мбаппе.

Це восьмий "Золотий м'яч" у кар'єрі Мессі. Раніше він отримував цей приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 і 2021 роках. Це найкращий показник в історії футболу. У Кріштіану Роналду п'ять подібних нагород.

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Відзначимо, що Ліонель Мессі в минулому сезоні в складі ПСЖ і збірної Аргентини забив 38 голів і віддав 25 гольових передач. У складі національної команди Мессі став переможцем ЧС-2022 з футболу, а з ПСЖ виграв Лігу 1.

Після переходу в "Інтер Маямі" аргентинець зіграв 14 матчів і забив 11 голів. З американським клубом Мессі виграв Кубок ліг-2023. Це перший трофей в історії американського клубу. Крім того, ця перемога дозволила Ліонелю обійти Дані Алвеса і стати найтитулованішим футболістом в історії.

"Золотий м'яч-2023": топ-10 за підсумками голосування

10. Лука Модріч ("Реал" Мадрид)

9. Віктор Осімхен ("Наполі")

8. Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті")

7. Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті")

6. Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид)

5. Родрі ("Манчестер Сіті")

4. Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")

3. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

2. Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті")

1. Ліонель Мессі ("Інтер Маямі")

"Золотий м'яч-2023". Володарі всіх нагород:

"Золотий м'яч" (найкращий футболіст) - Ліонель Мессі (Аргентина, "Інтер Маямі")

"Жіночий Золотий м'яч" (найкраща футболістка) - Айтана Бонматі (Іспанія, "Барселона")

"Яшин Трофі" (найкращий воротар) - Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла")

"Трофей Герда Мюллера" (найкращий форвард) - Ерлінг Холанд (Норвегія, "Манчестер Сіті")

"Копа Трофі" (найкращий молодий гравець) - Джуд Беллінгем (Англія, "Реал" Мадрид)

Найкращий жіночий клуб 2023 року - "Барселона" (Іспанія)

Найкращий чоловічий клуб 2023 року - "Манчестер Сіті" (Англія)

"Сократес Трофі" (мир і спорт) - Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал" Мадрид)

"Золотий м'яч-2023": що потрібно знати

Золотий м'яч - найпрестижніша індивідуальна футбольна нагорода. Вона була заснована в 1956 році.

Цього року в число претендентів на нагороду увійшли 30 футболістів: найбільше французів і аргентинців - по 4. Найбільше клубне представництво у "Манчестер Сіті" - 6 гравців.

Вперше за 20 років до списку номінантів на головну індивідуальну нагороду у футболі не потрапив Кріштіану Роналду. Востаннє португальського нападника не було серед номінантів у 2003 році.

У 2022 році володарем "Золотого м'яча" став французький нападник Карім Бензема. Цього року екс-форвард "Реала" не потрапив до топ-10, посівши 16-е місце.

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