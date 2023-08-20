Сергій Кривцов завоював свій перший трофей з американським клубом.

У ніч на неділю, 20 серпня, відбувся фінал Кубка ліг-2023, в якому "Інтер Маямі" протистояв "Нешвілу".

Команда Сергія Кривцова і Ліонеля Мессі зуміла здобути перемогу, завоювавши тим самим перший трофей в історії "Інтера Маямі".

Перший гол у цій грі був забитий на 23-й хвилині - Ліонель Мессі відправив м'яч у "дев'ятку" воріт фантастичним ударом з дальньої дистанції.

На 57-й хвилині "Нешвілл" зрівняв рахунок - воротар "Інтера Маямі" Джейк Каллендер після серії рикошетів заштовхав м'яч собі у ворота.

Долю титулу вирішила серія пенальті, яка завершиалсь з рахунком 10:9 - на користь клубу з Маямі. Вирішальний пенальті не забив голкіпер "Нешвілла". Мессі, Бускетс і Кривцов реалізували свої удари.

"Нешвілл" – "Інтер Маямі" - 1:1 (пен. 9:10)

Голи: Калландер, 57 (автогол) - Мессі, 23

Огляд матчу:

Відзначимо, що кращим бомбардиром Кубка ліг-2023 став Ліонель Мессі. На рахунку звзедного аргентинця 10 голів у 7 матчах. 36-річний нападник забивав у кожному поєдинку на цьому турнірі, а також відзначився трьома дублями.

Ліонель Мессі також був визнаний кращим гравцем фіналу Кубка ліг-2023. Статистичний портал AiScore поставив аргентинцеві оцінку 8,8 бала, що є найкращим показником серед усіх гравців.

Український захисник "Інтера" Сергій Кривцов отримав за цю гру 7,3 бала.

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