У фіналі Кубка ліг-2023 "Інтер Маямі" зіграє проти "Нешвілла".

У ніч на 16 серпня відбувся поєдинок 1/2 фіналу Кубка ліг-2023, в якому "Інтер Маямі" грав проти "Філадельфії Уніон".

Матч проходив на стадіоні "Субару Парк" в місті Честер (Філадельфія, США) і завершився розгромною перемогою команди з Майамі з рахунком 4:1.

Рахунок у грі був відкритий вже на 3-й хвилині матчу - український захисник Сергій Кривцов віддав приголомшливу передачу через все поле на Джозефа Мартінеса, який без проблем переграв воротаря суперників.

На 20-й хвилині зустрічі відзначився Ліонель Мессі. Аргентинський нападник відправив м'яч у сітку воріт "Філадельфії Юніон" фантастичним ударом з дальньої дистанції.

У компенсований до першого тайму час "Інтер Маямі" забив третій м'яч - відзначився іспанський захисник Жорді Альба.

На 73-й хвилині господарям поля вдалося відіграти один м'яч - відзначився Алехандро Бедоя. Однак розгрому уникнути їм не вдалося. На 84-й хвилині зустрічі 19-річний півзахисник Давид Руїс забив четвертий м'яч "Інтера Маямі" в цій грі, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Філадельфія Юніон" - "Інтер Маямі" - 1:4

Голи: Бедоя, 75 - Мартінес, 3, Мессі, 20, Альба, 45+3, Руїс, 84

Огляд матчу:

Варто відзначити, що найкращим гравцем матчу "Філадельфія Юніон" - "Інтер Маямі" був визнаний Джозеф Мартінес, який оформив гол+пас в цій зустрічі. Він отримав оцінку 8,7 бала. Ліонель Мессі, у свою чергу, отримав оцінку - 8,6 бала. Сергій Кривцов за цю гру отримав 6,7 бала.

У фіналі Кубка ліг-2023 "Інтер Маямі" зіграє проти "Нешвілла", який у півфіналі переміг "Монтеррей" (2:0). Поєдинок відбудеться 19 серпня о 03:00 за Києвом.

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