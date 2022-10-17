Карім Бензема виграв свій перший "Золотий м'яч" в кар'єрі.

У понеділок, 17 жовтня, в Парижі відбулася урочиста церемонія вручення "Золотого м'яча-2022" – призу найкращому футболістові календарного року від французького журналу France Football.

Нагороду отримав нападник мадридського "Реала" і національної збірної Франції Карім Бензема.

У боротьбі за приз Карім Бензема випередив Садіо Мане та Кевіна Де Брюйне, які зайняли друге та третє місце.

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34-річний форвард "Реала" вперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча".

Цього року Карім Бензема виграв з "Реалом" Лігу чемпіонів УЄФА, став чемпіоном Іспанії, виграв Суперкубок Іспанії і Суперкубок УЄФА.

З 15 голами в 12 іграх Бензема став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів минулого. Всього за минулий сезон Карім зіграв 46 матчів у складі "Реала", в яких відзначився 44 забитими голами і 15 результативними передачами.

"Золотий м'яч-2022": топ-10 за підсумками голосування

10. Ерлінг Холанд (Норвегія,"Манчестер Сіті")

9. Лука Модріч (Хорватія, "Реал")

8. Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал")

7. Тібо Куртуа (Бельгія, "Реал")

6. Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ)

5. Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль")

4. Роберт Левандовскі (Польща, "Барселона")

3. Кевін Де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті")

2. Садіо Мане (Сенегал, "Баварія")

1. Карім Бензема (Франція, "Реал")

Додамо, що головну жіночу нагороду року вдруге поспіль отримала представниця "Барселони" Алексія Путельяс. Нагороду їй вручив Андрій Шевченко, який перед цим нагадав світовій спільноті про війну Росії проти України.

"Це дуже складний момент для всіх українців з тих пір, коли війна почалася. Я дуже пишаюся тим, як моя країна захищається і воює за свободу проти ворога. Я залучений до багатьох гуманітарних та медичних проектів разом з гуманітарною платформою UNITED24, яку заснував президент України Володимир Зеленський. Дуже важливо пам'ятати, що війна триває. Але найважливіше залишатися з Україною і допомагати.

Я був молодий і дуже амбітний. Виграти "Золотий м'яч" завжди моєю мрією. У мене були хороші приклади, такі як Олег Блохін та Ігор Бєланов, які вигравали "Золотий м'яч". Я дуже радий, що я в цьому списку", - сказав Шевченко.

Chevtchenko got a message for all of us... 🇺🇦💛#ballondorpic.twitter.com/kfKFZ6VRjQ — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

"Золотий м'яч-2022". Володарі всіх нагород:

" Золотий м'яч " (найкращий футболіст) - Карім Бензема (Франція, "Реал")

" (найкращий футболіст) - (Франція, "Реал") " Яшин Трофі " (найкращий воротар) - Тібо Куртуа (Бельгія, "Реал")

" (найкращий воротар) - (Бельгія, "Реал") " Трофей Герда Мюллера " (найкращий форвард) - Роберт Левандовскі (Польща, "Барселона")

" (найкращий форвард) - (Польща, "Барселона") " Копа Трофі " (найкращий молодий гравець) – Гаві (Іспанія, "Барселона")

" (найкращий молодий гравець) – (Іспанія, "Барселона") " Жіночий золотий м'яч " (найкраща футболістка) – Алексія Путельяс (Іспанія, "Барселона")

" (найкраща футболістка) – (Іспанія, "Барселона") Найкращий клуб 2022 року - "Манчестер Сіті" (Англія)

- (Англія) " Сократес Трофі " (мир і спорт) – Садіо Мане (Сенегал, "Баварія")

"Золотий м'яч-2022": що потрібно знати

У число претендентів на нагороду увійшли 30 футболістів: найбільше французів і португальців - по 4. Найбільше клубне представництво у "Ліверпуля" (7 гравців) і у "Манчестер Сіті" з "Реалом" (по 6 гравців).

Вперше з 2005 року в тридцятку номінантів на престижну нагороду не потрапив рекордсмен за кількістю виграних "Золотих м'ячів" - Ліонель Мессі.

Цього року в голосуванні брали участь 30 номінантів і 180 журналістів.

У 2021 році володарем "Золотого м'яча" став Ліонель Мессі. Це був його сьомий "Золотий м'яч" в кар'єрі. Раніше він отримував приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках.

У 2020 році "Золотий м'яч" не вручався. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу.

Перше вручення "Золотого м'яча" пройшло в 1956 році. Нагороду отримав англійський нападник Стенлі Метьюз.

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