Лідер атаки "Реала" і головний тренер мадридського клубу отримали заслужені нагороди.

У четвер, 25 серпня, в Стамбулі відбулася жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023.

Після закінчення жеребкування Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвав найкращих футболіста і тренера за підсумками минулого сезону.

Приз найкращому гравцеві сезону дістався нападнику мадридського "Реала" Каріму Бензема.

Французький футболіст став одним з головних творців перемоги мадридців в минулому розіграші Ліги чемпіонів. 34-річний нападник став найкращим бомбардиром турніру, записавши на свій рахунок 15 голів.

Бензема в голосуванні обійшов партнера по команді Тібо Куртуа і лідера "Манчестер Сіті" Кевіна де Брюйне.

Найкращим тренером за підсумками минулого сезону визнали головного тренера "Реала" Карло Анчелотті.

Італійський фахівець у голосуванні обійшов двох представників АПЛ - головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу і наставника "Ліверпуля" Юргена Клоппа.

Нагадаємо, мадридський "Реал" став переможцем Ліги чемпіонів минулого сезону. У фіналі "вершкові" перемогли "Ліверпуль" з рахунком 1:0. Крім того, "Реал" став володарем Суперкубка УЄФА-2022. Підопічні Карло Анчелотті обіграли тріумфатора Ліги Європи минулого сезону німецький "Айнтрахт" з рахунком 2:0.

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