У четвер, 25 серпня, в Стамбулі відбулося жеребкуванням групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.
Перед жеребкуванням команди були розподілені на чотири кошики за власним рейтингом. У кошик 1 потрапили чемпіони топ-6 кращих асоціацій УЄФА, а також переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи 2022. 26 клубів отримали путівки відразу в груповий етап, ще 6 пройшли кваліфікацію.
Єдиний представник України на цій стадії - донецький "Шахтар" потрапив до групового етапу як команда, що завершила на першому місці попередній Чемпіонат України, який дограти не вдалося через війну.
Згідно з результатами жеребкування, колектив Ігоря Йовічевіча потрапив до групи F. Суперниками "гірників" по груповому раунду Ліги чемпіонів стали: "Реал Мадрид", "РБ Лейпциг" та "Селтік".
Результати жеребкування Ліги чемпіонів 2022/2023
Група А: "Аякс", "Ліверпуль", "Наполі", "Рейнджерс".
Група B: "Порту", "Атлетіко", "Байєр", "Брюгге".
Група C: "Баварія", "Барселона", "Інтер Мілан", "Вікторія" Плзень.
Група D: "Айнтрахт", "Тотенхем", "Спортінг", "Марсель".
Група E: "Мілан", "Челсі", "Зальцбург", "Динамо" Загреб.
Група F: "Реал Мадрид", "РБ Лейпциг", "Шахтер", "Селтік".
Група G: "Манчестер Сіті", "Севілья", "Боруссія" Дортмунд, "Копенгаген".
Група H: ПСЖ, "Ювентус", "Бенфіка", "Маккабі" Хайфа.
Календар Ліги чемпіонів 2022/2023
Груповий етап стартує 6-7 вересня. Ущільнення графіка стає максимальним: шість ігор стадії відбудуться менш ніж за два місяці. Останній ігровий день намічений вже на 2 листопада. Такий експрес-режим через ЧС-2022.
- Тур 1 - 6 і 7 вересня
- Тур 2 - 13 і 14 вересня
- Тур 3 - 4 і 5 жовтня
- Тур 4 - 11 і 12 жовтня
- Тур 5 - 25 і 26 жовтня
- Тур 6 - 1 і 2 листопада
Фінал Ліги чемпіонів пройде на стадіоні "Ататюрк" в Стамбулі 10 червня 2023 року. У 2005 році саме тут "Ліверпуль" зробив диво, відігравшись з 0:3 проти "Мілана".
Додамо, що перед жеребкуванням ЛЧ УЄФА і Адідас представили офіційний м'яч групового етапу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, київське "Динамо" подолало два раунди кваліфікації Ліги чемпіонів, але в плей-офф відбору не змогло пройти португальську "Бенфіку".