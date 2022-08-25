Відбулося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів.

У четвер, 25 серпня, в Стамбулі відбулося жеребкуванням групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

Перед жеребкуванням команди були розподілені на чотири кошики за власним рейтингом. У кошик 1 потрапили чемпіони топ-6 кращих асоціацій УЄФА, а також переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи 2022. 26 клубів отримали путівки відразу в груповий етап, ще 6 пройшли кваліфікацію.

Єдиний представник України на цій стадії - донецький "Шахтар" потрапив до групового етапу як команда, що завершила на першому місці попередній Чемпіонат України, який дограти не вдалося через війну.

Згідно з результатами жеребкування, колектив Ігоря Йовічевіча потрапив до групи F. Суперниками "гірників" по груповому раунду Ліги чемпіонів стали: "Реал Мадрид", "РБ Лейпциг" та "Селтік".

Результати жеребкування Ліги чемпіонів 2022/2023

Група А: "Аякс", "Ліверпуль", "Наполі", "Рейнджерс".

Група B: "Порту", "Атлетіко", "Байєр", "Брюгге".

Група C: "Баварія", "Барселона", "Інтер Мілан", "Вікторія" Плзень.

Група D: "Айнтрахт", "Тотенхем", "Спортінг", "Марсель".

Група E: "Мілан", "Челсі", "Зальцбург", "Динамо" Загреб.

Група F: "Реал Мадрид", "РБ Лейпциг", "Шахтер", "Селтік".

Група G: "Манчестер Сіті", "Севілья", "Боруссія" Дортмунд, "Копенгаген".

Група H: ПСЖ, "Ювентус", "Бенфіка", "Маккабі" Хайфа.

Календар Ліги чемпіонів 2022/2023

Груповий етап стартує 6-7 вересня. Ущільнення графіка стає максимальним: шість ігор стадії відбудуться менш ніж за два місяці. Останній ігровий день намічений вже на 2 листопада. Такий експрес-режим через ЧС-2022.

Тур 1 - 6 і 7 вересня

Тур 2 - 13 і 14 вересня

Тур 3 - 4 і 5 жовтня

Тур 4 - 11 і 12 жовтня

Тур 5 - 25 і 26 жовтня

Тур 6 - 1 і 2 листопада

Фінал Ліги чемпіонів пройде на стадіоні "Ататюрк" в Стамбулі 10 червня 2023 року. У 2005 році саме тут "Ліверпуль" зробив диво, відігравшись з 0:3 проти "Мілана".

Додамо, що перед жеребкуванням ЛЧ УЄФА і Адідас представили офіційний м'яч групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, київське "Динамо" подолало два раунди кваліфікації Ліги чемпіонів, але в плей-офф відбору не змогло пройти португальську "Бенфіку".

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