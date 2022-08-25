"Шахтар" завдяки своєму рейтингу потрапив до третього кошика.

Стали відомі всі команди, які зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023.

Серед 32-х найкращих команд Європи присутній і донецький "Шахтар".

"Гірники" завдяки своєму рейтингу потрапили до третього кошика. Тому донецький клуб не зіграє проти команд, які теж у третьому кошику. Команда в суперники отримає по команді з першого, другого і четвертого кошика.

Повністю список учасників групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА виглядає наступним чином:

Перший кошик: "Реал", "Айнтрахт", "Манчестер Сіті", "Мілан", "Баварія", ПСЖ, "Порту", "Аякс".

Другий кошик: "Ліверпуль", "Челсі", "Барселона", "Ювентус", "Атлетіко", "Севілья", "РБ Лейпциг", "Тоттенхем".

Третій кошик: "Боруссія" (Дортмунд), "Зальцбург", "Шахтар", "Інтер", "Наполі", "Бенфіка", "Спортінг", "Байєр".

Четвертий кошик: "Марсель", "Брюгге", "Селтік", "Вікторія Пльзень", "Маккабі" (Хайфа).

Жеребкування Ліги чемпіонів-2022/2023: трансляція

Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів відбудеться 25-го серпня о 19:00 за київським часом. У прямому ефірі подивитися жеребкування в Україні можна буде на медіасервісі MEGOGO, а також на Volia TV.

Нагадаємо, київське "Динамо" подолало два раунди кваліфікації Ліги чемпіонів, але в плей-офф відбору не змогло пройти португальську "Бенфіку".

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