Донецький "Шахтар" не зміг забити "Металісту-1925" у стартовому матчі нового сезону УПЛ.

У вівторок, 23 серпня, відбувся матч-відкриття нового сезону чемпіонату України з футболу, в якому "Шахтар" приймав "Металіст-1925". Поєдинок проходив на стадіоні НСК "Олімпійський" і завершився внічию 0:0.

Обслуговував зустріч 33-річний арбітр Олександр Шандор.

"Шахтар"- "Металіст-1925" - 0:0

"Шахтар": Трубін, Михайличенко, Кривцов, Матвієнко, Тейлор, Петряк (Очеретько, 76), Степаненко, Судаков (Бондаренко, 61), Мудрик, Джурасек, Сікан (Тотовицький, 61)

"Металіст-1925": Мозіль, Шершень, Безуглий, Курило, Рудавський, Мартинюк, Русин, Габелок, Кравченко (Дудик, 78), Ременюк (Дмитренко, 78), Зубков (Бичек, 71)

Попередження: Очеретько (84) – Ременюк (72)

Огляд матчу:

Відзначимо, що цей матч став офіційним дебютом Ігоря Йовічевіча на посаді головного тренера "Шахтаря". На цій посаді хорват змінив італійця Роберто Де Дзербі.

У наступному турі "Шахтар" зіграє проти новачка УПЛ "Кривбасу". Гра запланована на 28 серпня. "Металіст-1925" свій матч другого туру УПЛ зіграє проти одеського "Чорноморця".

Нагадаємо, всі матчі чемпіонату України з футболу в умовах воєнного часу проходитимуть без глядачів.

Сезон УПЛ 2022/2023: що відомо

У новому сезоні в Прем'єр-лізі зіграють 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів). Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір відновиться 4 березня 2023 року.

Участь у новому сезоні УПЛ не зможуть прийняти чернігівська "Десна" і "Маріуполь".

З першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" і "Кривбас".

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