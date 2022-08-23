Перед матчем між "Шахтарем" і "Металістом 1925" підняли прапор України, з яким Данило Мигаль станцював гопак на Олімпіаді-1976.

У вівторок, 23 серпня, матчем "Шахтар" - "Металіст-1925" було відкрито новий сезон чемпіонату України з футболу.

Перед початком матчу відбулася урочиста церемонія підняття прапора України. Цього року так співпало, що перший матч УПЛ проходить саме в День Державного прапора.

З нагоди свята на першому матчі УПЛ цього сезону вирішили підняти унікальний прапор України. Це синьо-жовтий прапор, з яким українець Данило Мигаль вибіг на поле під час півфінального матчу Олімпіади-1976 в Монреалі між збірними НДР і СРСР. Тоді в збірній СРСР виступало відразу 9 гравців київського "Динамо".

Прапор України перед матчем 1-го туру УПЛ підняли капітани команд Тарас Степаненко та Артем Габелок.

"У вишиванці і з синьо-жовтим прапором він станцював гопак. Він завжди мріяв передати цей прапор в Україну. Сьогодні це нарешті відбулося. І цей легендарний прапор буде піднято сьогодні на відкритті чемпіонату України з футболу", - заявив під час урочистостей Президент України Володимир Зеленський.

Відео перформансу Мигаля:

Нагадаємо, що в поєдинку зі східними німцями у складі радянської збірної виступали українці Михайло Фоменко, Анатолій Коньков, Леонід Буряк, Володимир Веремєєв, Віктор Колотов, Віктор Звягінцев, Віктор Матвієнко, Стефан Решко, Володимир Трошкін, Олег Блохін, Володимир Онищенко.

Нагадаємо, всі матчі чемпіонату України з футболу в умовах воєнного часу проходитимуть без глядачів.

Сезон УПЛ 2022/2023: що відомо

У новому сезоні в Прем'єр-лізі зіграють 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів). Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір відновиться 4 березня 2023 року.

Участь у новому сезоні УПЛ не зможуть прийняти чернігівська "Десна" і "Маріуполь".

З першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" і "Кривбас".

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