23 серпня розпочнеться новий сезон чемпіонату України з футболу.

У вівторок, 23 серпня стартує новий сезон української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат відкриє поєдинок донецького "Шахтаря" проти "Металіста-1925". Гра пройде на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві. У прямому ефірі матч покаже телеканал "Setanta Sports". Початок гри о 13:00.

Матчі "Динамо" і "Дніпра-1" в першому турі чемпіонаті України були перенесені через участь українських клубів у кваліфікації єврокубків. У вівторок, 23 серпня, "Динамо" зіграє матч-відповідь проти португальської "Бенфіки" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. "Дніпро-1" у четвер, 25 серпня, зіграє матч-відповідь проти кіпрського клубу АЕК в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Їхні зустрічі в УПЛ планується провести 16 листопада.

Крім того, на невизначений термін був перенесений поєдинок 1-го туру УПЛ "Минай" - "Львів".

Чемпіонат України. УПЛ. 1-й тур

23.08.2022

13:00 "Шахтар" - "Металіст-1925" , Пряма трансляція - Setanta Sports

, Пряма трансляція - Setanta Sports 15:00 "Зоря" - "Ворскла" , Пряма трансляція - 2+2

, Пряма трансляція - 2+2 15:00 "Чорноморець" - "Верес" , Пряма трансляція - Setanta Sports

, Пряма трансляція - Setanta Sports 17:00 "Колос" - "Кривбас" , Пряма трансляція - Setanta Sports

24.08.2022

15:00 "Рух" - "Металіст" , Пряма трансляція - Setanta Sports

Нагадаємо, всі матчі чемпіонату України з футболу в умовах воєнного часу проходитимуть без глядачів.

Сезон УПЛ 2022/2023: що відомо

У новому сезоні в Прем'єр-лізі зіграють 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів). Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір відновиться 4 березня 2023 року.

Участь у новому сезоні УПЛ не зможуть прийняти чернігівська "Десна" і "Маріуполь".

З Першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" і " Кривбас".

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