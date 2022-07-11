Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня.
Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
"Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня - у День Державного Прапора. Домовилися напрацювати разом із Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями порядок організації та проведення змагань, в умовах воєнного стану. Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки. Безпека — передусім!", - заявив він.
За словами міністра, біля стадіонів обов’язкова наявність облаштованого за всіма стандартами місця для укриття.
"Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться - футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов’язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків та ДСНС. Відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. Ми продовжуємо змагатися і вболівати. Продовжуємо боротися і перемагати. Попри все, український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті", - наголосив Гутцайт.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент УАФ Андрій Павелко назвав регіони України, де проводитиметься наступний сезон української Прем'єр-ліги.
Сезон УПЛ 2022/2023: що відомо
- У новому сезоні в Прем'єр-лізі зіграють 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів).
- Участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" і "Маріуполь".
- З першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" й "Кривбас".