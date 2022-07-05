Новий сезон чемпіонату України з футболу стартує в Києві та ще чотирьох областях.

Президент УАФ Андрій Павелко назвав регіони України, де проводитиметься наступний сезон української Прем'єр ліги.

За словами Павелка, ігри чемпіонату України з футболу зможуть прийняти Київ і Київська область, а також Львівська, Закарпатська та Тернопільська області.

"Старт УПЛ - Київ, Київська, Львівська, Закарпатська і, можливо, Тернопільська області. Це ті наші регіони, у яких є багато можливостей по футбольній інфраструктурі.

Ми будемо працювати з усіма органами влади, щоб саме в цих регіонах попередньо розпочався чемпіонат. Цей список може бути розширений. Ми розуміємо, що це великий виклик", - сказав Павелко в інтерв'ю Youtube-каналу "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ".

Нагадаємо, через розв'язану РФ повномасштабну війну, чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.

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