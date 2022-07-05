Президент УАФ Андрій Павелко назвав регіони України, де проводитиметься наступний сезон української Прем'єр ліги.
За словами Павелка, ігри чемпіонату України з футболу зможуть прийняти Київ і Київська область, а також Львівська, Закарпатська та Тернопільська області.
"Старт УПЛ - Київ, Київська, Львівська, Закарпатська і, можливо, Тернопільська області. Це ті наші регіони, у яких є багато можливостей по футбольній інфраструктурі.
Ми будемо працювати з усіма органами влади, щоб саме в цих регіонах попередньо розпочався чемпіонат. Цей список може бути розширений. Ми розуміємо, що це великий виклик", - сказав Павелко в інтерв'ю Youtube-каналу "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ".
Нагадаємо, через розв'язану РФ повномасштабну війну, чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.
Сезон УПЛ 2022/2023: що відомо
- Наприкінці травня відбулися збори клубів УПЛ, на яких було прийнято рішення проводити наступний сезон чемпіонату України, незважаючи на війну в країні.
- Міністерство молоді та спорту України дозволило проведення спортивних змагань в окремих регіонах.
- У новому сезоні в Прем'єр-лізі зіграють 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів).
- Участь у новому сезоні УПЛ не зможуть прийняти чернігівська "Десна" і "Маріуполь", однак за ними було закріплено місце в чемпіонаті.
- З першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" і "Кривбас".
- Всі матчі у воєнний час будуть проходити без присутності глядачів на трибунах.