Також планують відновити першу та другу ліги і жіночий чемпіонат.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що в серпні відновляться всі чемпіонати України.

"Я говорив з нашим президентом Володимиром Зеленським про те, наскільки важливо відволікти людей футболом. Від дітей до старих – усі зосереджені на війні. Щодня вони отримують інформацію про загиблих, про наслідки війни.

Ми говорили про те, що футбол має дуже велику силу, щоб допомогти людям думати про майбутнє, тому що зараз люди, звичайно, не в доброму гуморі. Вони в найгіршому настрої. Ми говорили про те, як можливо, щоб футбол допоміг нам думати про майбутнє.

Тому ми разом із президентом прийняли рішення, що в серпні відновимо чемпіонат України. В Україні ми будемо грати на всіх рівнях: УПЛ, перша ліга, друга ліга, жіночий чемпіонат. На всіх рівнях ми розпочнемо у серпні. Рішення прийнято спільно з президентом України.

Я повідомив очільникам УЄФА й ФІФА Чеферіну та Інфантіно, що ми відновимо чемпіонати під час воєнного стану в Україні, під бомбами. Ми розраховуємо на їхню підтримку. Ми обговорюємо деталі. Ми обговоримо з нашою військовою радою та урядом, як це безпечно все організувати", – заявив Павелко для The Associated Press.

Нагадаємо, що раніше журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас розповідав про два варіанти проведення УПЛ на території України.

Також президент ФК "Рух" Григорій Козловський висловлював ініціативу грати лише в Україні, а не за кордоном.

Разом з тим вже два клуби офіційно знялися з наступного розіграшу УПЛ.

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