Також Григорій Козловський назвав альтернативні варіанти місця проведення УПЛ - це країни-сусіди України.

Через війну не відомо в якому форматі відбудеться наступний сезон чемпіонату України з футболу. Поточний сезон завершили турнірною таблицею, яка була станом на 24 лютого 2022 року.

Керівники УАФ розглядають варіант проведення наступного сезону за кордоном, але президент львівського "Руху" Григорій Козловський вважає, що УПЛ треба проводити на заході України попри те, що всі області нашої країни ризикують бути обстріляними ворожими ракетами.

"Я за те, щоб чемпіонат відбувся в Україні, на заході України там. Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб чемпіонат пройшов тут для наших людей. Ми, футбольний клуб, готові грати під бомбардуваннями та повітряними тривогами.

Це те, що потрібно людям, люди цього чекають. Я не бачу в цьому чогось крамольного. Це теж наш спортивний фронт – для піднесення духу, щоб показати, що українці незламні. Навіть під час війни ми можемо боротися за ім'я нашої країни.

Якщо так станеться, що неможливо буде грати в Україні, я гадаю, нам треба буде збиратися клубами, вирішувати. Як прийме більшість, на це ми погодимося. Якщо запитаєте нашу думку, я пропонуватиму, щоб грати чемпіонат у Польщі, Словаччині, Угорщині.

"Минай" без проблем може грати в Угорщині домашні ігри, ми – у Польщі. Думаю, ми можемо їздити на ігри, повертатися, бути із сім'ями, військовими, народом України", – сказав Козловський в інтерв'ю для Футбол News.

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