Євген Дикий зазначив, що розділу УПЛ на групи не буде.

Виконавчий директор української Прем'єр ліги Євген Дикий розповів про відновлення чемпіонату України з футболу.

У коментарі "Трибуна" Дикий спростував інформацію про те, що в чемпіонаті України буде дві групи - одна з єврокубковими представниками буде грати на Заході України, інша - в Києві.

- Ця інформація не відповідає дійсності. В даний час остаточне рішення ще не прийнято. Була робоча група з клубами, розглядали кілька форматів проведення змагань. Клуби підтримують класичний формат у два кола з територіальним розміщенням команд, з урахуванням чого має пройти жеребкування календаря.

Але про розподіл на групи - таку пропозицію клуби не підтримали.

Він умовний - за місцем дислокації команди, щоб зменшити відстані на переїзди. Умовно, клуби, які базуватимуться в Києві або проводитимуть тут матчі, на першому етапі гратимуть між собою. Але це не поділ на групи, а за місцем дислокації команди.

- Тобто, "Динамо" і "Шахтар", які базово дислокуються в Києві, гратимуть у столиці?

- За моєю інформацією, "Динамо" розглядає проведення своїх матчів у Києві. Але я за цю інформацію не ручаюся. Знову ж остаточного рішення ще немає, воно буде найближчим часом - коли ми будемо розуміти остаточно локації, де можна проводити. Чекаємо цю інформацію від відповідних структур. А потім все повинен затвердити виконавчий комітет УАФ - тільки тоді це рішення буде остаточним.

- Тобто зараз затримка в оголошенні фінального рішення - це через узгодження з відповідальними органами, зокрема, Міноборони?

– Так. А так у нас формально вже узгоджений календар і формат проведення. Чекаємо ось ці бюрократичні моменти. Тому завчасно про це говорити. Але до кінця місяця все повинно бути ясно. Ми і УАФ зі свого боку робимо все можливе, щоб прискорити це.

- Тоді хоча б підтвердіть - базовою датою старту нового сезону є 20 серпня, так?

- Так, - заявив Дикий.

Нагадаємо, через розв'язану РФ повномасштабну війну, чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 років зафіксована станом на 24 лютого 2022 року.

Сезон УПЛ 2022/2023: що відомо