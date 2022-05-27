Матчі наступного сезону УПЛ можуть зіграти в столиці або на заході України.

Наступний сезон української Прем'єр-Ліги, швидше за все, пройде на території України.

Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, така ініціатива йде від Президента України Володимира Зеленського, який дав зрозуміти, що винятків щодо виїзду за кордон не робитимуть.

Дане рішення підтримує більшість клубів УПЛ, які повинні прийняти цей варіант як робочий.

Зазначається, що планування наступного сезону проходитиме спільно з Міноборони України, яке має дати чітко зрозуміти - де грати безпечно.

Розглядають два варіанти:

Грати тільки в Києві, тому що столиця краще за інших міст захищена від ракетних ударів. Матчі готові прийняти наступні стадіони: НСК "Олімпійський", "Динамо" ім. Лобановського, "Оболонь-Арена", ім. Баннікова, а також арени "Лівого Берега" і "Колоса".

Грати тільки на Заході України. Там стадіонів, що відповідають нормам, ще більше: у Львові - 3, в Ужгороді - 2 , по одному в Тернополі та Чернівцях. Можливо, і Луцьк буде готовий до таких матчів.

Крім того, виробляється алгоритм дій на випадок тривоги і загрози повітряного удару. Швидше за все, в таких випадках матчі перериватимуть, а команди чекатимуть в роздягальнях. Якщо тривога затягнеться - дограють, умовно, на наступний день.

Старт чемпіонату відбудеться орієнтовно в серпні. Якщо відпрацюють механізм і буде час для повноцінних зборів, то в кінці липня.

Всі матчі у воєнний час проходитимуть без присутності глядачів на трибунах.

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