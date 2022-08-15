"Гірники" відправили п'ять голів у ворота суперника в контрольній грі.

У понеділок, 15 серпня, донецький "Шахтар" у контрольному матчі обіграв "Аль-Фатех" з рахунком 5:0.

Дубль у цьому поєдинку оформив Данило Сікан, який забив на 8-й і 40-й хвилинах. Також у складі "Шахтаря" голами відзначилися Владислав Вакула на 24-й хвилині та Сергій Кривцов на 33-й. Крапку в розгромі суперника поставив Лассіна Траоре, який ефектно реалізував пенальті на 81-й хвилині зустрічі.

Відзначимо, що для Траоре це був перший матч за "гірників" після важкої травми, яку він отримав ще в минулому сезоні, в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Інтера".

"Шахтар" - "Аль-Фатех" - 5:0

Голи: Сікан, 7, 37, Вакула, 25, Кривцов, 34, Траоре, 81 (пен)

"Шахтар": П'ятов (Шевченко, 55), Бондар, Кривцов, Чоботенко, Корнієнко, Фаріна, Джурасек, Очеретько (Криськів, 55), Кащук, Вакула, Сікан (Траоре, 55)

Огляд матчу:

Додамо, що цей матч став шостим для "гірників" під керівництвом нового тренера "Шахтаря" Ігоря Йовічевіча, який змінив на цій посаді Роберто Де Дзербі. На даний момент в активі "гірників" дві нічиїх - з нідерландськими "Фортуною" (3:3) і "Утрехтом" (2:2), поразки від "Аякса" (1:3) і італійської "Роми" (0:5), а також перемога над "Домжале" (3:0).

Нагадаємо, старт чемпіонату України з футболу призначений на 23 серпня. У новому сезоні Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" стартує з групового етапу.

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