Команда Жозе Моуріньо відправила п'ять голів у ворота донецького клубу.

У неділю, 7 серпня, в Римі на знаменитому стадіоні "Стадіо Олімпіко" пройшов благодійний матч, в якому зустрічалися римська "Рома" і донецький "Шахтар". Поєдинок завершився розгромною перемогою команди Жозе Моуріньо.

У першому таймі "вовки" забили тричі: на 19-й хвилині Лоренцо Пеллегріні відзначився після передачі нападника Теммі Абрахама, а на 41-й англієць знову асистував – цього разу на Джанлуку Манчіні. У доданий до першого тайму час Конопля зрізав м'яч у свої ворота після удару Спінаццоли, зміцнивши перевагу господарів. На 59-й хвилині Ніколо Дзаньоло забив гол з передачі Стефана Ель-Шаараві, а на 87-й Едоардо Бове встановив підсумковий рахунок матчу.

"Рома" - "Шахтар" - 5:0

Голи: Пеллегріні, 18, Манчіні, 41, Спінаццола, 45, Дзаньоло, 59, Бове, 87

"Ром": Руй Патрісіу, (Свілар, 46, Боєр, 80), Манчіні (Бове, 65), Кумбулла (Смоллінг, 46), Вінья (Ібаньєс, 46), Челік (Карсдорп, 46), Пеллегріні (Тріпі, 80), Матіч (Крістанте, 46), Спінаццола, Дібала (Афена-Гьян, 81), Дзаньоло (Вейналдум, 65), Абрахам (Шомуродов, 80)

"Шахтар": Трубін (П'ятов), Михайличенко (Тотовицький, 46), Матвієнко (Фаріна, 77), Кривцов (Козик, 72), Бондар (Кащук, 46), Конопля, Мудрик (Топалов, 62), Судаков (Очеретько, 46), Джурасек (Корнієнко, 46), Вакула (Бондаренко, 46), Кулаков (Сікан, 46)

Огляд матчу:

Відзначимо, що гра "Рома" - "Шахтар" мала також і благодійну мету. Кошти від реалізації квитків з цього матчу будуть спрямовані на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян і дітей, постраждалих від війни.

Додамо, що матч з "Ромою" став вже четвертою грою для нового тренера "Шахтаря" Ігоря Йовічевіча, який змінив на цій посаді Роберто Де Дзербі. На даний момент в активі "гірників" дві нічиїх - з нідерландськими "Фортуною"(3:3) і "Утрехтом" (2:2) і поразка від "Аякса" (1:3).

Нагадаємо, старт чемпіонату України з футболу призначений на 23 серпня. У новому сезоні Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" стартує з групового етапу.

"Рома" свій наступний матч проведе вже в рамках італійської Серії А. У першому турі римляни зустрінуться з клубом "Салернітана" на виїзді. Матч пройде 14 серпня, стартовий свисток арбітра прозвучить о 21:45 за київським часом.

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