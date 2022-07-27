Вихованець "Динамо" Богдан Михайличенко перейшов до "Шахтаря".

Захисник національної збірної України та бельгійського "Андерлехта" Богдан Михайличенко повернувся в український чемпіонат. 25-річний футболіст перейшов в "Шахтар".

Як повідомляє прес-служба "гірників", 25-річний футболіст виступатиме за донецький клуб на правах оренди. У "Шахтаря" також буде можливість права викупу гравця після закінчення терміну оренди.

Варто зазначити, що Богдан Михайличенко є вихованцем київської школи футболу. Виступав за юнацькі та молодіжні команди "Динамо", провів 2 матчі за основу.

Примітно, що "Шахтар" цікавився можливістю підписання Михайличенка ще в 2020 році, але тоді Богдан зробив вибір на користь "Андерлехта", а в ЗМІ потрапила версія про те, що таке рішення футболіст мотивував небажанням переходити в команду, яка є історичним суперником його рідного клубу.

Нагадаємо, через розв'язану РФ війну в Україні "Шахтар" втратив практично всіх своїх легіонерів. Так, клуб покинули Давід Нерес, Маркос Антоніо, Тете, Манор Соломон, Маркіньос Сіпріано, Педріньо, Фернандо, Майкон, Додо та інші. Крім того, донецький клуб покинув головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі, а на його місце був запрошений хорватський фахівець Ігор Йовічевіч.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Шахтар" оголосив про підписання хорватського півзахисника Невена Джурасека.

Богдан Михайличенко: кар'єра

В 2017 році Михайличенко на правах оренди перейшов з "Динамо" в "Зорю". В 2019 році луганський клуб викупив контракт футболіста у "біло-синіх".

У складі "Зорі" Богдан зіграв 63 матчі, в яких забив три голи і віддав 4 результативні передачі.

Також на правах оренди захисник грав за "Сталь" з Кам'янського.

У 2020 році Михайличенко перейшов в бельгійський "Андерлехт", у складі якого за 2 сезони зіграв 51 матч, забив 1 м'яч і віддав 2 асисти.

З 2020 року викликається до національної збірної України, зіграв 6 матчів.

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