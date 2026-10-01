Визначилися боксери, які будуть битися за один із колишніх поясів Усика

Поєдинок між непереможними боксерами відбудеться у німецькому Дюссельдорфі 28 листопада.

Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Агіт Кабаєл отримав наступного суперника. Обов'язковим претендентом на титул став 42-річний албанський боксер Нельсон Гіса. Про це пише "Суспільне. Спорт".

Зазначається, що титульний поєдинок відбудеться на батьківщині чемпіона у німецькому Дюссельдорфі. Для Кабаєла це буде перший захист пояса після отримання статусу офіційного чемпіона у червні 2026 року.

"До бою з Гісою Кабаєл підходить, маючи в своєму активі 27 перемог у 27 поєдинках, з яких 19 завершилися достроково. Востаннє у ринг німецький важковаговик виходив у січні 2026 року, здолавши польського боксера Даміана Книбу технічним нокаутом у третьому раунді", - сказано у матеріалі.

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Після цього команда Кабаєла хотіла організувати чемпіонський поєдинок проти українця Олександра Усика, який на той момент володів трьома поясами, серед яких був й титул WBC. Проте у підсумку українець вирішив звільнити чемпіонські пояси, що зробило Кабаєла офіційним володарем титулу.

У активі 42-річного албанця Нельсона Гіси 25 поєдинків, з яких 23 завершилися достроковою перемогою. Поєдинок між непереможними боксерами відбудеться у німецькому Дюссельдорфі 28 листопада.

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Раніше промоутерська компанія Matchroom Boxing повідомила, що Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі офіційно зійдуться в очному поєдинку 11 грудня у валлійському Кардіффі.

Примітно, що довгоочікуваний поєдинок обговорювали ще за часів, коли обидва британські боксери між собою ділили всі чемпіонські пояси у надважкій вазі.

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