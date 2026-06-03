'У нього є 30 днів': непереможений німець кинув ультиматум Усику

Тимчасовий чемпіон WBC заявив, що український володар трьох поясів має місяць на ухвалення рішення щодо обов'язкового захисту титулу.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл заявив, що очікує рішення від Олександра Усика щодо можливого чемпіонського поєдинку.

За словами німецького боксера, після рішення WBC санкціонувати бій усе залежить від українця.

"Словами неможливо описати, що для мене означає цей момент. Тепер усе залежить від Усика. У нього є 30 днів, щоб погодитися. Якщо він цього не зробить, я стану повноцінним чемпіоном світу за версією WBC", – заявив Кабаєл у коментарі The Ring.

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Наразі Усик володіє чемпіонськими поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, тоді як Кабаєл є тимчасовим чемпіоном WBC. Санкціонування поєдинку означає, що сторони мають домовитися про проведення бою впродовж встановленого терміну.

У разі відмови або відсутності домовленості німець може отримати статус повноцінного чемпіона організації.

Кабаєл уже викликав Усика на бій

Після останнього поєдинку Усика Кабаєл особисто піднявся в ринг і запропонував українцю провести зустріч у Німеччині. Також промоутер німця Френк Воррен заявляв, що саме Кабаєл має стати наступним суперником українського чемпіона.

33-річний німець залишається непереможеним на професійному рингу. У його активі 27 перемог у 27 боях, з яких 19 здобуті нокаутом. При цьому шість останніх поєдинків Кабаєл завершив достроково.

Усик після перемоги над Верхувеном заявив, що готовий провести наступні бої проти двох потенційних суперників: реванш з нідерландцем та бій з Кабаєлом.

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