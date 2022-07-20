Невен Джурасек підписав контракт з "гірниками" на два роки.

Хорватський півзахисник Невен Джурасек поповнив склад донецького "Шахтаря".

Про це повідомила прес-служба "гірників".

Хорватський легонер підписав контракт з донецьким клубом терміном на 2 роки.

Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Попереднім клубом Джурасек був "Динамо" Загреб. Першу частину минулого сезону 23-річний хавбек на правах оренди провів у "Дніпрі-1". У складі українського клубу зіграв 19 матчів та віддав 2 результативні передачі.

Джурасек перебрався в "Шахтар" слідом за наставником Ігорем Йовічевічем, який напередодні покинув "Дніпро-1" і очолив "гірників". Хорват став першим легіонером, якого "Шахтаря" підписав при хорватському тренері.

Наставник "Шахтаря" Ігор Йовічевіч прокоментував підписання хорватського легіонера:

"Це дуже зріла людина для свого віку, емоційно стабільний, у важких умовах здатний показувати свої кращі якості. Коли на футбольному полі вирішується результат матчу, він може взяти на себе ініціативу і надати команді серйозність.

Його властивості підходять під мою модель гри. Він корисний при побудові атаки, адже цей футболіст сильний на м'ячі, він добре займає позиції і може швидко і правильно приймати рішення. Невен також різкий і динамічний без м'яча, він кусач, також Джурасек є командним. У цьому "Шахтарі" Невен завжди буде в ротації і буде приносити багато користі", - наводить слова Йовічевіча офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, в новому сезоні "Шахтар" зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. Старт нового сезону української Прем'єр-ліги призначений на 23 серпня.

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