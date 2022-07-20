"Динамо" зіграє з турецьким грандом свій перший офіційний матч з початку війни.

У середу, 20 липня "Динамо" проведе перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. У номінально домашній грі "біло-сині" зіграють проти турецького "Фенербахче".

Гра пройде в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола. Обслужить поєдинок 33-річний арбітр Гленн Нюберг зі Швеції, асистенти на лінії - Махбод Беїджі і Андреас Седерквіст, четвертий арбітр - Адам Ладебек.

Динамо - Фенербахче: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

"Динамо" у своїх соціальних мережах анонсувало зустріч. Публікацію прокоментував офіційний акаунт донецького "Шахтаря", побажавши успіху київському клубу.

"Бажаємо успіхів! За всю Україну",- йдеться в коментарі.

До підтримки "Динамо" приєдналися також "Полісся" з Житомира, який виступає в Першій лізі і представник УПЛ - львівський "Рух".

Нагадаємо, матч "Динамо" - "Фенербахче" розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Динамо - Фенербахче: перед матчем

Переможець протистояння вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє проти австрійського "Штурму".

Команда, що програла, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, де зустрінеться з "Словацко" (Чехія).

Гра-відповідь пройде 27 липня в Стамбулі на клубному стадіоні "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

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