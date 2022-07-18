Київське "Динамо" зіграє свій перший офіційний матч у новому сезоні.

У середу, 20 липня, київське "Динамо" зіграє перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче".

Через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ на території України, київський клуб не може зіграти домашній матч кваліфікації ЛЧ на своєму полі. Тож, зустріч відбудеться у польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола. Обслужить гру 35-річний арбітр Гленн Нюберг зі Швеції.

Динамо - Фенербахче: прогноз букмекерів

Явного фаворита в цьому протистоянні аналітики визначити не змогли, проте з невеликою перевагою віддають перевагу турецькому клубу. Так, коефіцієнт на перемогу "Динамо" становить 2,86, а на "Фенербахче" - 2,35. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,40.

Перемога киян або нічия оцінена коефіцієнтом 1,51, а турецької команди - 1,48.

Експерти не впевнені, що в цьому матчі вболівальники зможуть побачити багато забитих голів. На те, що команди заб'ють не більше двох м'ячів, пропонується коефіцієнт 1,91.

Вихід "Динамо" в наступну стадію за підсумками двох матчів оцінений коефіцієнтом 2,20, а "Фенербахче" - 1,67.

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"Динамо" - "Фенербахче": перед матчем

Поєдинок проти "Фенербахче" - це перший матч оффіційний матч "Динамо" з початку повномасштабної війни.

Переможець протистояння вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. Команда, що програла, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи.

"Динамо" в сезоні 2006/07 вже вибивало стамбульський "Фенербахче" з третього раунду відбору ЛЧ. Тоді перший матч у Києві "біло-сині" виграли з рахунком 3:1, а гра у відповідь у Стамбулі завершилася внічию - 2:2.

Також "Фенербахче" і "Динамо" перетиналися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів в сезоні 2008/2009. Гра на полі "Фенербахче" завершилася внічию 0:0, а в столиці України київський гранд виграв з рахунком 1:0.

Гра-відповідь пройде 27 липня в Стамбулі на клубному стадіоні "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

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