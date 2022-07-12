Перший матч проти "Фенербахче" київське "Динамо" зіграє 20 липня.

Згідно результатам жеребкування, у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти турецького "Фенербахче".

Як повідомляє видання Tribuna.com, транслювати обидві кваліфікаційні матчі українського гранда з "Фенербахче" буде телеканал "Setanta Sports".

Відзначається, що поєдинки Динамо проти Фенербачхе зможуть побачити глядачі у всіх 13 країнах, на території яких "Setanta Sports" здійснює свою діяльність. Офіційної інформації від телеканалу про трансляцію поки немає.

Нагадаємо, через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ проти України, київське "Динамо" не може зіграти домашній матч кваліфікації ЛЧ на своєму полі. Тож, керівництво "біло-синіх" прийняло рішення, що зустріч відбудеться у польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля.

Перший матч "Динамо" проти "Фенербахче" запланований на 20 липня, початок – о 21:00 за київським часом.

Гра-відповідь пройде 26 або 27 липня в Стамбулі на клубному стадіоні "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

"Динамо" - "Фенербахче": перед матчем

Поєдинок проти "Фенербахче" - це перший матч "Динамо" в єврокубках з початку повномасштабної війни.

Переможець протистояння вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. Команда, що програла, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи.

"Динамо" в сезоні 2006/07 вже вибивало стамбульський "Фенербахче" з третього раунду відбору ЛЧ. Тоді перший матч у Києві "біло-сині" виграли з рахунком 3:1, а гра у відповідь у Стамбулі завершилася внічию - 2:2.

Також "Фенербахче" і "Динамо" перетиналися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів в сезоні 2008/2009. Гра на полі "Фенербахче" завершилася внічию 0:0, а в столиці України київський гранд виграв з рахунком 1:0.

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