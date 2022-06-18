Георгій Бущан розповів подробиці діалогів з ушпиталеними бійцями.

Голкіпер збірної України та київського "Динамо" Георгій Бущан поділився емоціями від поїздок у госпіталі до поранених українських військових.

Висловився Бущан в інтерв'ю для передачі "Денисов Time".

"Я вже не перший раз їздив. Ми їздили кілька років тому. Війна розпочалася у 2014-му році, тому ми і в Києві відвідували. Кожного разу це важко, тому що хлопці молоді, духом сильні, тому що вони там (на фронті - прим.).

Важко їм дивитися в очі. Вони кажуть: "Хлопці, займайтеся своєю справою. Ми будемо робити все для вас, а ви робіть роботу так, щоб нам за вас було не соромно, щоб ми раділи за вас". Важко, звісно, але ми їх підтримуємо, і вони нас теж", - сказав Бущан.

Нагадаємо, що Георгій разом з партнерами по збірній України 18 березня створив благодійний фонд, який займається гуманітарними і військовими програмами допомоги.

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