Ігор Суркіс незадоволений тим, що багато агентів у важкий час намагаються забрати юних талантів з "Динамо".

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів про діяльність молодіжної академії клубу під час війни.

Суркіс зізнався, що багато агентів намагаються зробити так, щоб молоді і перспективні футболісти "біло-синіх" покинули клуб.

"На контрактах у нас в академії майже всі хлопці. Ми вважаємо їх усіх талановитими. Але є і суперталановиті. Вони отримують певну зарплату, але вона не менша, ніж мінімальна у простих українців.

Я знаю різних агентів, не буду називати прізвища. Російськомовні, наприклад, працюють в Німеччині. Вони намагаються телефонувати навіть футболістам першої команди. Переманюють, там ще щось.

Щоб ви розуміли, найбільше зло у футболі - це агенти.

Більш того, є професійні агенти, а є ті, які хочуть тільки заробити легкі гроші. Ну і зіпсувати кар'єру гравця", - розповів Суркіс в коментарі каналу "Бомбардир".

Президент "Динамо" також підтвердив, що київському гранду вдалося вивезти за кордон 4 молодіжних групи. Деякі з юніорів віком до 17 років зараз у Польщі, а деякі - в Угорщині.

Нагадаємо, київське "Динамо" напередодні дізналося першого суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів. Підопічні Мірчі Луческу змагатимуться проти турецького "Фенербахче".

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