Ігор Суркіс зізнався, що гравці "Динамо" дуже засмучені рішенням Олександра Петракова.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс відреагував на рішення тренера збірної України Олександра Петракова залишити поза заявкою на матч проти Шотландії футболістів київського гранда.

Суркіс розповів про психологічний стан Дениса Гармаша, Віталія Буяльського та Артема Бесєдіна і зізнався, що йому навіть доводилося бути психологом для своїх гравців.

"У Гармаша абсолютно нормальний стан, тому що він досвідчений хлопець, пройшов вогонь, воду і мідні труби.

Буяльський є провідним гравцем "Динамо" і приносить в колектив хорошу ауру. Природно, він дуже засмутився. Мені якийсь час довелося навіть психологом попрацювати. Бесєдін теж був дуже засмучений.

Але футбол - така штука. Є головний тренер і він вибирає тактику на гру і найсильніших, на його думку, футболістів. З цим треба змиритися і образ бути не повинно. Однак мені здається, що такий досвідчений тренер, як Петраков, прекрасно розумів, що під його модель гри певні футболісти не підходять. Тому можна було їх просто не викликати. "Динамо" могло б продовжувати проводити благодійні матчі, тому що цих трьох футболістів нам якраз не вистачило для обойми.

Ми не можемо грати і програвати матчі, коли вся Україна чекає перемоги. Благодійне турне - це не просто товарняки. Крім збору коштів, результат в цих матчах теж дуже важливий. Завдяки їм ми піднімали дух наших громадян. Ви б бачили радісні обличчя вболівальників у Дортмунді або розчаровані в Загребі, коли ми не змогли виграти. Подарувати маленьку радість виїхали людям - це дуже важливо. Скажу відверто, я не бачив, щоб нашу команду так підтримували в останніх матчах чемпіонату України, як це було в Дортмунді", - наводить слова Суркіса FanDay.

Нагадаємо, після товариського матчу з "Рієкою" Олександр Петраков вирішив відрахувати зі складу відразу п'ятьох футболістів – Віталія Буяльського, Артема Бесєдіна, Дениса Гармаша, Сергія Булецу з "Динамо" і Юхима Коноплю з "Шахтаря".

Збірна України: офіційні ігри в червні

1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.

Крім того, в червні збірна України зіграє кілька матчів в рамках Ліги націй. 8 і 14 червня команда Петракова зіграє проти Ірландії, а 11 червня - проти Вірменії.

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