Президент "Динамо" також звинуватив УАФ у поширенні чуток про нього.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс відреагував на висловлювання колишнього тренера "Металіста" і "Дніпра" Мирона Маркевича.

"Ми не розглядали варіант, щоб збірна грала благодійні матчі замість "Динамо". Але якби це обговорювалося по-людськи з Луческу, то готові були б розглянути. Збірна також і замість "Шахтаря" може зіграти. Можна було б провести одну-дві контрольні ігри, але не робити місячний збір.

Читаю істерику, яка розгорілася в пресі, того ж Маркевича, наприклад, і хочу йому сказати: нехай він спочатку поверне гроші, які заробив в Росії. Я на відміну від нього ніколи там не працював", - сказав Суркіс в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Мирон Маркевич працював головним тренером російського клубу "Анжи" в 2002 році.

Крім того, Ігор Суркіс заявив, що інформацію про нібито вивезені ним 17-ти мільйонів з України поширює УАФ.

"Це все йде від УАФ. Ви ж прекрасно знаєте, які у нас відносини останнім часом. Інформацію про нібито вивезених мною 17-ти мільйонів теж поширюють вони. Це все йде від Павелка і Костюченка. Я плювати хотів на ці чутки (що "Динамо" знаходиться під загрозою розформування, - прим.). Я впевнений, що війна закінчиться нашою перемогою, а потім ми у всьому розберемося", - зазначив Суркіс.

Раніше Мирон Маркевич розкритикував братів Суркісів, звинувативши їх в антиукраїнській позиції після конфлікту, пов'язаного з відмовою керівництва "Динамо" відпускати гравців на місячний травневий збір до збірної України.

Нагадаємо, напередодні стався конфлікт через те, що керівництво "Динамо" відмовилося відпускати своїх гравців в розташування збірної України на збори, які повинні початися 29 квітня. "Біло-сині" хотіли відправити своїх гравців тільки 23 травня.

Тим не менш, "Динамо" все ж досягло угоди з УАФ і відпустить своїх футболістів до табору збірної України 3 травня.

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