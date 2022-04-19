Збірна України все ж зможе підготуватися до матчів відбору на ЧС-2022 у повному складі.

Футболісти київського "Динамо", яких викликав Олександр Петраков для підготовки до матчів плей-офф відбору ЧС-2022 і Ліги націй, прибудуть в розташування національної збірної України 3 травня.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко в Фейсбуці.

"Набрав президента київського "Динамо". Конструктивно поговорили про збірну України. Ігор Суркіс запевнив, що всі футболісти "Динамо", яких викликав Олександр Петраков, будуть в розташуванні збірної 3 травня. Дякуємо президенту "Динамо" за розуміння і підтримку національної збірної! Слава ВСУ! Слава Україні!",- написав Павелко.

Нагадаємо, Олександр Петраков запланував почати збір національної команди в Словенії 29 квітня і викликав до розташування збірної України 25 гравців з українських команд, з яких 12 - представники "Динамо". Однак київський клуб був готовий відпустити своїх футболістів тільки 23 травня, оскільки планувалося зіграти низку благодійних матчів у травні.

Таким чином сторонам вдалося досягти компромісу і збірна України в повному складі зможе підготуватися до важливих матчів у червні.

Плани збірної України на травень-червень