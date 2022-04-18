Олександр Петраков розчарований позицією київського "Динамо".

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков прокоментував ситуацію з відмовою київського "Динамо" направити 29 квітня викликаних до табору національної команди футболістів.

Фахівець зазначив, що ніхто з "Динамо" з ним не зв'язувався, в той час як Даріо Срна з "Шахтаря" попросив про невелику відстрочку, і Петраков відклав збір команди на кілька днів.

"Скажу відверто, я в шоці. Такої відповіді я не очікував. Перш за все, хочу нагадати, якщо, можливо, хтось забув: у нинішній воєнний час українські клуби, на жаль, позбавлені можливості брати участь в офіційних іграх, і тільки збірна України готується до надважливих міжнародних матчів.

До яких офіційних поєдинків готується "Динамо" і яким регламентом ФІФА аргументує свою відмову надати гравців у зазначені за викликом дати?

У країні йде війна, всі внутрішні змагання припинені: регламент ФІФА застосовується до офіційних матчів, яких зараз у наших клубів немає через війну. Які інтереси відстоює київський клуб зараз?

Хочу додати, що про свій намір організувати збір 29 квітня УАФ повідомила всім нашим клубам, з яких ми запрошуємо кандидатів до збірної, 11 квітня. Не пам'ятаю, щоб "Динамо" на той час оголосило графік благодійних матчів, який привело в листі до нас.

Мені ніхто не дзвонив і нічого не пропонував. Будь-які корективи можна було б внести, я можу зрозуміти клубні плани. Ось, наприклад, до мене звернувся Даріо Срна з "Шахтаря".

Він попросив дати можливість збірникам зіграти в товариському матчі донеччан з "Хайдуком" 1 травня, відразу після чого футболісти переїдуть в табір національної команди. Один-два дні вирішальну роль не грають - і я пішов назустріч.

Збір розпочнеться на два дні пізніше. Я скасував раніше запланований на 2 травня спаринг. Тренерський штаб збірної, її персонал і перші гравці прибудуть 1-го числа, а вже 2-го приєднаються "гірники", і ми приступимо до тренувального процесу.

Перший матч проведемо 6 травня, далі зустрічі відбудуться 10-го і 14-го числа, після чого будуть два вихідних. 17 травня до нас почнуть приєднуватися легіонери, і ми зіграємо ще два спаринги 22-го і 26-го", - наводить слова Петракова офіційний сайт УАФ.

Олександр Петраков зазначив, що самі футболісти "Динамо" готові прибути в розташування збірної.

"Перш за все, хочу підкреслити, що ця позиція клубу - це не ідея футболістів. Я постійно на зв'язку з хлопцями і знаю, що вони готові приїхати в збірну і захищати кольори України. Мій меседж один: є виклик в національну команду - 2 травня потрібно бути в Словенії.

Керівництву клубу хочу нагадати, що дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон футбольним клубам були надані Міністерством молоді та спорту України саме через підготовку національної команди до офіційних ігор.

Раніше я дякував клубам за їхню ініціативу і за те, що вони надають збірникам ігрову практику. Але тепер ми збираємо національну збірну разом - так що не потрібно придумувати неіснуючі причини і вставляти палиці в колеса під час нашої підготовки.

У країні йде війна, і зараз немає півтонів. Все повинно бути чітко: є виклик до збірної, прошу з'явитися. Якщо ні - як би це не було прикро, доведеться "Динамо" повернутися в Україну, а мені - замінити динамівців гравцями з інших клубів", - резюмував Петраков.

Нагадаємо, Олександр Петраков запланував почати збір національної команди в Словенії 29 квітня і викликав до розташування збірної України 25 гравців з українських команд, з яких 12 - представники "Динамо".

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