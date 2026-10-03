Україна - Північна Ірландія: Ярмоленко прокоментував розгромний програш

На думку гравця, нічого страшного не сталося, але визнав, що "програвати важко, тим паче з таким рахунком".

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленковідреагував на програш Північній Ірландії з рахунком 0:3) у третьому турі Ліги націй.

Він зауважив, що програвати, особливо з таким рахунком, важко, але це футбол і таке трапляється, пише Sport.ua.

"Ми розберемо цю гру. Тренер вкаже на помилки, яких ми припустилися, насамперед в атаці. Пропустили три м'ячі, і я вважаю, що за такої гри це забагато, адже все, що створили суперники, вони й забили. Але це футбол, таке трапляється: треба розібрати матч, зробити висновки й рухатися далі", - висловився футболіст.

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Ярмоленко додав, що на його думку, нічого страшного не сталося, але визнав, що "програвати важко, тим паче з таким рахунком".

"Але в цій групі ще нічого не вирішено. Потрібно йти вперед і робити це з позитивом", - підкреслив Ярмоленко.

Програш збірної України Північній Ірландії

Вчора пізно увечері занінчився матч третього туру групи B Ліги націй 2026/27, у якому зустрілися збірні України та Північної Ірландії. Гра закінчилася з рахунком 3:0 на користь ірландців.

Саме вони відкрили рахунок у матчі вже на 9-й хвилині. Перевагу своєї команди після навісу з флангу головою подвоїв Прайс.

У другому таймі рахунок став розгромним внаслідок жахливої помилки Різника на виході - 3:0.

Поєдинок пройшов на стадіоні "ім. Антона Малатинського" у Словаччині. Наразі Україна посідає друге місце в групі, набравши 4 очка. Наступна гра буде домашньою проти Угорщини 5 жовтня.

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