Турецький "Фенербахче" став опонентом "біло-синіх".

15 червня в Будинку європейського футболу у Ньоні пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Свого суперника дізналося "Динамо", яке було сіяним під час жеребкування. Турецький "Фенербахче" став опонентом "біло-синіх".

Шлях представників ліг

"Мідтьюлланн" (Данія) – АЕК Ларнака (Кіпр)

"Динамо" (Україна) – "Фенербахче" (Туреччина)

Перші матчі другого раунду відбору пройдуть 19/20 липня, другі – 26/27 липня. Кияни перший матч проведуть вдома.

Переможці вийдуть до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команди, які програли, потраплять до третього відбіркового раунду Ліги Європи.

Динамівці в сезоні 2006/07 вибивали стамбульський "Фенербахче" з третього раунду відбору ЛЧ.

Вас також можуть зацікавити новини: