Київський гранд зіграє на тому ж стадіоні, де грала свої ігри Ліги націй збірна України.

Згідно результатам жеребкування, у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти турецького "Фенербахче".

Через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ проти України, київський гранд не може зіграти домашній матч кваліфікації ЛЧ на своєму полі.

Тому, керівництво "біло-синіх" прийняло рішення, що зустріч відбудеться в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Гра запланована на 20 липня, початок - о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь пройде 26 або 27 липня в Стамбулі на клубному стадіоні "Фенербахче" - "Шюкрю Сараджоглу".

Зазначимо, що на цій же арені свої матчі проводила національна збірна України в рамках Ліги націй проти збірних Вірменії (3:0) та Ірландії (1:1).

Додамо, що це перший матч "Динамо" в єврокубках з початку повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України.

Переможець протистояння вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. Команда, що програла, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи.

Нагадаємо, "Динамо" в сезоні 2006/07 вже вибивало стамбульський "Фенербахче" з третього раунду відбору ЛЧ.

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