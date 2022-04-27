Матч "Динамо" і "Боруссії" прийшли подивитися 35 тисяч уболівальників.

У суботу, 26 квітня, "Динамо" у рамках благодійного туру зі збору коштів для підтримки України зустрічалося в Дортмунді на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" з місцевою "Боруссією" і здобуло перемогу з рахунком 3:2.

За дортмундську команду на самому початку гри гольову передачу віддав лідер нападу Ерлінг Холанд. Підопічні Мірчі Луческу тричі відзначилися в першому таймі. Два голи забив Владислав Ванат. Крім того, гол-шедевр навісним ударом у дальній кут забив Віталій Буяльський.

По одному пенальті не були реалізовані кожною командою. У киян Микола Шапаренко не зумів з точки переграти голкіпера.

"Боруссія" Д - "Динамо" - 2:3

Голи: Байноу-Гіттенс, 4, Роте, 65 - Буяльський, 9, Ванат, 11, 35

"Динамо": Бущан (Нещерет, 74), Дубінчак (Кравченко, 46), Попов, Забарний (Сирота, 66), Караваєв (Шепелєв, 66), Шапаренко, Сидорчук (Андрієвський, 66), Буяльський (Гармаш, 76), Антюх (Вівчаренко, 46), Довбик (Кулач, 76), Ванат

"Боруссія Д": Хітц (Унбехуан, 46), Шольц (Роте, 46), Понграчіч, Аканджі (Ауссі, 30, Загаду, 60), Семіч (Пасслак, 46), Таз (Гюрпюз, 46), Джан (Геррейро, 60), Ферай (Пападопулос, 46), Ройс (Фінк, 46), Холанд (Мукоко, 30), Байноу-Гіттенс (Рейньєр, 46)

Незабиті пенальті: Шапаренко, 17 - Рейньєр, 54

Огляд матчу:

Додамо, що матч "Боруссії" проти "Динамо" відвідало 35 тисяч уболівальників, що є дуже солідним показником для товариської гри.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс після гри відзначив приголомшливу атмосферу на трибунах і сказав, що хотів би зіграти з "Боруссією" такий же матч у столиці України після завершення війни.

"Після перемоги України в цій війні ми хочемо бачити "Боруссію" в Києві. Наші вболівальники висловлять свою повагу і захоплення цим клубом, що простягнув руку допомоги українцям", - наводить слова Ігоря Суркіса сайт "Динамо".

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