"Динамо" зіграє проти "Фенербахче" в польському місті Лодзь.

У середу, 20 липня, київське "Динамо" зіграє перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти турецького "Фенербахче".

Гра пройде в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола. Обслужить поєдинок 33-річний арбітр Гленн Нюберг зі Швеції, асистенти на лінії - Махбод Беїджі і Андреас Седерквіст, четвертий арбітр - Адам Ладебек.

Динамо - Фенербахче: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Для київського гранда ця зустріч стане першим офіційним матчем з моменту початку повномасштабної війни в Україні. Свій останній офіційний матч "Динамо" грало ще 12 грудня 2021 року в рамках чемпіонату України проти луганської "Зорі". З того моменту підопічні Мірчі Луческу грали тільки товариські матчі. У цьому плані у "Фенербахче" є велика перевага над "Динамо", оскільки турецький клуб знаходиться в кращому ігровому тонусі.

На боці "Динамо" в протистоянні з "Фенербахче" статистика особистих зустрічей. Клуби перетиналися в рамках Ліги чемпіонів двічі і "біло-сині" не програли стамбульському гранду жодного матчу.

Перший раз команди перетнулися в сезоні 2006/07. Тоді "Динамо" вибило стамбульський клуб з третього раунду відбору ЛЧ. Перший матч у Києві "біло-сині" виграли з рахунком 3:1, а гра у відповідь у Стамбулі завершилася внічию - 2:2.

Вдруге "Фенербахче" і "Динамо" перетиналися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів у сезоні 2008/2009. Гра на полі "Фенербахче" завершилася внічию 0:0, а в столиці України київський гранд виграв з рахунком 1:0.

Динамо - Фенербахче: де дивитися матч

У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал Setanta Sports. Початок гри о 21:00 за київським часом.

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Динамо - Фенербахче: перед матчем

Переможець протистояння вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє проти австрійського "Штурму".

Команда, що програла, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, де зустрінеться з "Словацко" (Чехія).

Гра-відповідь пройде 27 липня в Стамбулі на клубному стадіоні "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

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