У центральному матчі 18-го туру УПЛ "Зоря" поміряється силами з "Динамо".

У неділю, 12 грудня, в рамках 18-го туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" прийме луганську "Зорю". Гра пройде на стадіоні "Олімпійський".

Дивіться на УНІАН відеотрансляцію матчу Динамо - Зоря.

Початок гри о 17:00.

Цей матч стане заключним для обох колективів перед відходом на зимову перерву. "Динамо" після 17-ти зіграних турів має в своєму активі 44 набраних очки і на три бали відстає від лідера чемпіонату - "Шахтаря". "Біло-синім" важливо взяти три очки в грі з "Зорею", щоб піти на перерву з рівною кількістю набраних очок з "гірниками".

"Зоря" має 35 набраних очок і займає 4-е місце в турнірній таблиці. Перемога над "Динамо" не допоможе луганському клубу піднятися вище в турнірній таблиці, поразка не опустить їх нижче. Однак, підопічним Віктора Скрипника важливо взяти три очки в битві з київським грандом, щоб йти на перерву з мінімальним відставанням від "Дніпра-1", який йде третім з 40 набраними балами.

Поєдинок цих команд у першому колі завершився перемогою "Динамо" з рахунком 2:1. Голами у складі "біло-синіх" відзначилися Сирота і Буяльський. За "Зорю" гол забив Овусу.

Динамо - Зоря

Відеотрансляція матчу

2+2

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У минулому турі чемпіонату України "Зоря" з мінімальним рахунком обіграла на своєму полі "Інгулець" (1:0). Київське "Динамо" у своєму минулому матчі в рамках УПЛ здобуло розгромну перемогу над "Вересом" (3:0).

Автор: Володимир Медяник