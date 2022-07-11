Луїс Суарес і Едінсон Кавані можуть продовжити кар'єру в турецькому чемпіонаті.

Лідери атаки національної збірної Уругваю Луїс Суарес і Едінсон Кавані потрапили в сферу інтересів суперника київського "Динамо" по кваліфікації Ліги чемпіонів - "Фенербахче".

На початку червня турецький гранд оголосив про призначення на посаду головного тренера команди відомого португальського фахівця Жорже Жезуса, який раніше працював в "Бенфіці" з Романом Яремчуком і зараз веде активну кампанію з посилення складу.

Клуб вже оформив трансфери уругвайського лівого вінгера з "Лос-Анджелеса" Дієго Россі за 5,5 млн євро і правого вінгера Емре Мора, який свого часу вважався одним з найталановитіших турецьких футболістів і грав у "Боруссії" Дортмунд. Крім того, в "Фенербахче" на правах оренди з ПСВ перебрався португальський атакуючий півзахисник Брума.

Тепер же, як повідомляє турецьке видання Fanatik, "Фенербахче" готує ще два дуже гучних трансфери - підписання Едінсона Кавані і Луїса Суареса.

Обидва уругвайських футболіста знаходяться в статусі вільних агентів. У них є пропозиції з МЛС, але "Фенербахче" вабить іменитих форвардів можливістю виступати в Лізі чемпіонів.

Останнім клубом Луїса Суареса був мадридський "Атлетіко", у складі якого він зіграв 83 матчі у всіх турнірах і забив 34 голи. Також 35-річний форвард відомий за своїми виступами за "Барселону", у футболці якої зіграв 281 матч і забив 194 голи.

Едінсон Кавані ж останні два сезони провів в англійському "Манчестер Юнайтед". За "червоних дияволів" 35-річний уругваєць зіграв 29 матчів і забив 19 голів. Найбільш успішним для Кавані був період в ПСЖ, за який нападник зіграв 301 матч і забив 200 голів.

Нагадаємо, "Динамо" Київ зіграє проти "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч відбудеться в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля 20 липня, початок - о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь пройде 26 або 27 липня в Стамбулі на клубному стадіоні "Фенербахче" - "Шюкрю Сараджоглу".

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