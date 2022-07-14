Ігор Йовічевіч став 35-м тренером в історії "Шахтаря".

Хорватський фахівець Ігор Йовічевіч призначений новим головним тренером донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє прес-служба "гірників".

48-річний наставник підписав з "гірниками" контракт терміном на два роки. Фінансові деталі угоди не уточнюються.

Зазначається, що Ігор Йовічевіч став 35-м тренером в історії донецького "Шахтаря".

Раніше пост головного тренера "Шахтаря" покинув 43-річний італієць Роберто Де Дзербі, який очолив "гірників" у травні 2021 року. Разом з ним команда здобула перемогу в Суперкубку України.

Нагадаємо, минулий розіграш УПЛ було достроково завершено через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Турнірну таблицю УПЛ сезону 2021/22 зафіксовано станом на 24 лютого 2022 року. "Шахтар" посів перше місце у турнірній таблиці УПЛ та зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Через війну "Шахтар" втратив практично всіх своїх легіонерів і у новому сезоні буде змушений робити ставку на українських футболістів.

Старт нового сезону української Прем'єр-ліги призначено на 23 серпня.

Ігор Йовічевіч: кар'єра

48-річний хорват Ігор Йовічевіч працював з "Дніпром-1" з осені 2020 року.

У сезоні 2021/22 команда під його керівництвом займала 3-е місце, і хоча чемпіонат не був закінчений, "Дніпро-1" отримав право зіграти в кваліфікації Ліги Європи, гарантувавши собі єврокубкову осінь.

В Україні Йовічевіч також працював з львівськими "Карпатами".

Як тренер хорват провів у чемпіонаті та Кубку України 92 матчі - 37 перемог, 18 нічиїх та 37 поразок з різницею м'ячів 135-120.

Крім того, хорват очолював словенський "Цельє" і Динамо Загреб з Хорватії.

Вас також можуть зацікавити новини: