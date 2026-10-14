'Шахтар' вирвав важливу перемогу у Лізі чемпіонів

Матч пройшов у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж".

Відбувся матч другого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27, у якому зустрілись донецький "Шахтар" та грецький АЕК. Поєдинок закінчився з рахунком 3:1 на користь "гірників".

Рахунок у матчі було відкрито на 28-ій хвилині, коли Марлон, здавалося, відбере м'яч у Піліоса на фланзі, але гравець АЕКа ліворуч увійшов до штрафного та відпасував на Маєра, який пробив у кут воріт Різника. Паритет ударов з пенальті відновив Педріньйо.

У другому таймі обидві команди мали по кілька хороших моментів. На 80-ій хвилині "Шахтар" вийшов уперед: Вінісіус сильно прострілив із правого кута штрафного і м'яч від ноги Бріньйолі залетів у ворота. А остаточний рахунок у матчі встановив Мендоза, який ефектно пробив у дальній верхній кут воріт суперників.

Відео дня

Ліга чемпіонів. Загальний этап. 2-й тур

"Шахтар" - АЕК - 3:1

Голи: Педріньйо (34, пенальті), Вінісіус (80), Мендоза (86) - Маєр (28)

Попередження: Марлон Гомес (54) -Маєр (18), Мукуді (42), Марін (61), Варга (90)

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус, Очеретько, Невертон (Мендоза, 63), Марлон Гомес (Назарина, 81), Педріньйо (Ізакі, 63), Аліссон (Феррейра, 88), Еліас (Мейрелліс, 88).

АЕК: Бріньйолі, Піліос, Філіпе, Мукуді, Рота, Койта, Віталіш (Кайрінен, 79), Марін (Зубков, 83), Маєр (Жоау Маріу, 71), Зіні (Гачинович, 71), Йович (Варга, 80).

Матч пройшов у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж".

У стартовому турі єврокубкового турніру "гірники" поділили очки з нідерландським ПСВ, зігравши внічию з рахунком 1:1. Таким чином, у своєму доробку вони мають 4 очка.

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