Італійський фахівець Роберто Де Дзербі залишив посаду головного тренера "Шахтаря". Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.
Про це повідомив офіційний сайт донецького клубу.
Разом з Де Дзербі "Шахтар" покинув весь його тренерський штаб - Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б'янкі, Паоло Б'янко.
Роберто Де Дзербі очолив "Шахтар" перед стартом сезону 2021/2022 і став 34-м головним тренером в історії клубу. Під керівництвом італійського тренера "гірники" зіграли 30 офіційних матчів, в яких здобула 20 перемог при 5 нічиїх і 5 поразках (загальна різниця м'ячів – 64:26).
Через розв'язану РФ повномасштабну війну, чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 зафіксована станом на 24 лютого 2022 року. "Шахтар" посів перше місце в турнірній таблиці УПЛ.
Через війну "Шахтар" втратив практично всіх своїх легіонерів і змушений робити ставку на українських футболістів. Тепер же команду покинув і тренерський штаб.
Очікується, що на посаді тренера "гірників" Роберто Де Дзербі змінить хорватський фахівець Ігор Йовічевіч.
Роберто Де Дзербі: кар'єра в "Шахтарі"
- 25 травня 2021 року був офіційно оголошений новим головним тренером донецького "Шахтаря". Контракт підписаний на 2 роки.
- 22 вересня 2021 року "Шахтар" під керівництвом Де Дзербі став володарем Суперкубка України 2021, який став першим трофеєм у його тренерській кар'єрі.
- Під керівництвом Де Дзербі "Шахтар" показав свій найгірший результат у Лізі чемпіонів за всю історію клубу.
- Разом з "Шахтарем" Де Дзербі завершив осінню частину УПЛ сезону-2021/22 на першій сходинці в турнірній таблиці.