Роберто Де Дзербі покинув "Шахтар" через війну, яку розв'язала РФ в Україні.

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі залишив посаду головного тренера "Шахтаря". Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.

Про це повідомив офіційний сайт донецького клубу.

Разом з Де Дзербі "Шахтар" покинув весь його тренерський штаб - Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б'янкі, Паоло Б'янко.

Роберто Де Дзербі очолив "Шахтар" перед стартом сезону 2021/2022 і став 34-м головним тренером в історії клубу. Під керівництвом італійського тренера "гірники" зіграли 30 офіційних матчів, в яких здобула 20 перемог при 5 нічиїх і 5 поразках (загальна різниця м'ячів – 64:26).

Через розв'язану РФ повномасштабну війну, чемпіонат України з футболу був завершений достроково. Турнірна таблиця УПЛ сезону 2021/22 зафіксована станом на 24 лютого 2022 року. "Шахтар" посів перше місце в турнірній таблиці УПЛ.

Через війну "Шахтар" втратив практично всіх своїх легіонерів і змушений робити ставку на українських футболістів. Тепер же команду покинув і тренерський штаб.

Очікується, що на посаді тренера "гірників" Роберто Де Дзербі змінить хорватський фахівець Ігор Йовічевіч.

Роберто Де Дзербі: кар'єра в "Шахтарі"