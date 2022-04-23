Роберто Де Дзербі сказав, що багато чого перейняв від українців.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поділився думками про війну, яку проти України розв'язала Росія.

42-річний італієць дав інтерв'ю для "Денисов Time".

– Мені дуже складно говорити про це, бо я з іншої країни. Але я можу просто говорити про те, що я сам бачив. А я бачив, що була одна мирна країна та інша країна, яка на неї напала. Одна країна, де я познайомився тільки з добрими людьми та інша країна, яка атакувала цих людей.

Зараз ми можемо говорити, що це більше, ніж війна. Ми дуже давно не бачили такого терору проти мирних людей. Ми давно не бачили, щоб одна країна так хотіла захопити іншу.

Я можу сказати, що зараз я теж дуже страждаю, бо багато отримав від українського народу. Я зрозумів, наскільки ви горді, наскільки добре ви ставилися до нас. Я багато чого перейняв від вас.

І теж, як і ви, був змушений покинути Київ, покинути Україну та поїхати без нічого: без одягу, без авто, без свого ноутбука, де зберігається вся моя робота за останні 10 років. Тобто мене та мій штаб фактично змусили покинути країну, і винен у цьому лише кримінал. Один кримінал.

- Хто цей один кримінал?

– Звичайно, всім зрозуміло, що це Путін та Росія. Вони не залишили мені вибору – лише покинути Україну. І зрозумійте, що це теж руйнує моє життя.

Я страждаю саме через те, що зробила Росія. Я бачу себе українцем. Усі у моєму штабі теж відчувають себе українцями. Нам теж дуже боляче через те, що відбувається. Можна сказати, що я дивлюся на них як на ворогів.

Ворогів, які хочуть забрати свободу України. Я працював в Україні, я жив в Україні, і через агресію Росії я був змушений покинути Україну. Тому, це нормально, що вони мої вороги, – сказав Де Дзербі.

Вас також можуть зацікавити новини: